خالد عكاشة: العالم لا يحتمل أزمة جديدة بين الصين والولايات المتحدة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس الكونجرس الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان وسط غضب صيني، يعبر عن تأزم في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الصين ترى أن الأمر يعد خرق في سياسة الصين الموحدة.

تهديد الصين باستخدام القوة

وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن زيارة تايوان ليست تهديدا على الصين الموحدة وتحاول تفريغ الغضب الصيني الحالي الذي وصل إلى أن الصين هددت باستخدام القوة العسكرية، خاصة أن ذلك كان ضد الشخصية الثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الكونجرس، مشيرا إلى أن أمريكا رأت ضرورة إحراج الصين في الوقت الحالي.

الموقف الدولي لا يحتمل اشتعال أزمة جديدة

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الموقف الدولي لا يحتمل اشتعال أزمة جديدة بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بعد المعاناة الاقتصادية التي حدثت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مبينا أن هناك تحليلات تفيد بأن أمريكا تحاول تحجيم التنين الصيني، ولكن هذا يصعب فعله لأن قدرات الصين الاقتصادية والعسكرية كبيرة، خاصة أن قضية تايوان تمثل أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للصين، مشددا على أن معاداة أمريكا للصين ستعمل على تقريب الصين إلى روسيا، وهذا سيكون جبهة قوية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.