باحث: أيمن الظواهري أخطر العناصر الإرهابية.. وقتله يعيد لبايدن شعبيته

قال ماهر فرغلي، الباحث في الحركات الإسلامية، إن القضاء على أيمن الظواهري يعد من أهم العلميات العالمية في مواجهة الإرهاب خاصة وأنه من أخطر العناصر الإرهابية على مستوى العالم، لافتا إلى أن القضاء عليه يعيد لبايدن شعبيته التي فقدها مؤخرا.

ضعف العزيمة بين صفوف التنظيم الإرهابي

وأوضح «فرغلي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية DMC»، أن القضاء على الظواهري لا يؤثر في الجماعة الإرهابية بشكل كبير لأنهم يعدون البديل بشكل مستمر تحسبا لأي عمليات تقضي على الرموز، ولكنه يؤدي لحالة من الارتباك وضعف العزيمة بين صفوف التنظيم الإرهابي.

القضاء على العناصر الإرهابية لا يتم تصويره

وأشار فرغلي إلى أن القضاء على العناصر الإرهابية لا يتم تصويره أو نشره حتى لا تتحول مقابرهم إلى مزار أو رمز تاريخي ترتكز عليه الجامعات الإرهابية، لافتا إلى أن القضاء على أسامة بن لادن لا يزال مثيرا للجدل فهناك أحد المؤرخين قال إنه على قيد الحياة وكشف ترامب عن ذلك في أحد خطاباته.

وتساءل الباحث في الحركات الإسلامية، لماذا لم يتم القبض على أيمن الظواهري منذ خروج القوات الأمريكية من أفغانستان؟