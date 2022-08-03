رئيس الصيد الآلي بالبرلس: زيادة إنتاج الأسماك لـ50 طنا يوميا

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس ، بمحافظة كفر الشيخ ، أن إنتاج بحيرة البرلس من الأسماك يتضاعف وذلك يرجع إلي إزالة الحشائش والبوص من داخل البحيرة ، وهو الأمر الذي أدي إلي تكاثر الأسماك بداخلها نظراً لتطويرها من قبل هيئة الثروة السمكية ، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام محافظة كفر الشيخ، بما يصب في مصلحة الصيادين ، ليتضاعف الإنتاج السمكي بها في نقلة نوعية لم تحدث منذ سنوات .

زيادة إنتاج الأسماك 50 طنا

وأوضح شرابي ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النهوض بالبحيرة قد أدي لزيادة إعداد الأسماك لنحو 50 طنا أسماك يومياً وهو أمر لم يحدث جلل ويعود بالرزق الوفير علي الصيادين العاملين بالبحيرة بما يخدم نحو 55 ألف صياد من العاملين بها من المراكز الواقعة علي حدود البحيرة من بينها مركزي البرلس، وبلطيم ، وذلك يرجع إلي الاهتمام الكبير من قبل الدولة لتحسين مستوي إنتاج من البحيرة وتوسيع الرزق للألاف من العاملين في مهنة الصيد بها.

الجدير بالذكر أن بحيرة البرلس تقع في الساحل الشمالي ، لمحافظة كفر الشيخ ، كما تبلغ مساحتها 112 ألف فدان كأحد أهم مصادر الثروة السمكية في مصر حيث تنتج نحو مليون 200 ألف طن من الأسماك سنويا ويتم بيعه داخل نطاق المحافظة وكذلك بالمحافظات المجاورة وهو مصدر رزق دائم للصيادين.