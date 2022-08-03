التعليم: اليوم.. آخر موعد للتقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ اليوم، هو آخر موعد للتقديم بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

وأكت الوزارة أن شروط التقديم تتضمن أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة بنسبة 98%، وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الاقل من «اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم»، أو يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة وحاصل على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل «اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم».

كما تضمنت شروط التقديم لمدارس المتفوقين «stem»، أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2022 عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2021/2022.

رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط، مشيرة إلى عقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ابتداء من يوم السبت 6 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس.

6 أغسطس عقد اختبارات للمقبولين في مدارس stem

وأشارت وزارة التعليم، إلى إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد اختبارات القبول ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وبالنسبة لنتيجة المتقدمين، قالت وزارة التعليم، إن نتيجة المقبولين سيتم إعلانها على الموقع الرسمي للوزارة مشيرة إلى أنه على الطلاب المقبولين طباعة إشعار النتيجة من على موقع الوزارة والتقدم به لإدارة المدرسة التي تم قبوله بها.