5 طرق لتقديم الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية تعرف عليها

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن 5 طرق لتفعيل خدمة تقديم الشكاوي للهيئة من المواطنين في إطار رسالة هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد ومواجهة الممارسات الفاسدة بالمجتمع التي تمثل خطورة على الفرد والمجتمع والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد هي أحد الأسس التي تنتهجها الهيئة نحو تعظيم جهود منع ومكافحة الفساد.

«الوطن» تستعرض طرق توصيل شكاوى المواطنين والجهات المختلفة لتقديم الشكاوي لهيئة الرقابة الإدارية في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

وخصصت هيئة الرقابة الإدارية عددا من الطرق لتوجيه شكوى للهيئة.

الشكاوى المكتوبة بمقر وفروع الرقابة الإدارية

اول طرق تلقي الشكاوي من المواطنين إلي هيئة الرقابة الإدارية كتابة الشكوي وتقديمها باليد في مكتب خدمة المواطنين بالهيئة بالقاهرة او المكاتب الفرعية بفروع الهيئة في المحافظات وعددها 27 مقر لمعرفة عناونيها من هنــــــــــــــــا

كما يمكن مقابلة مسئول من خلال المكتب لشرح الشكوي وتوصيلها لمسئولي الهيئة

البريد العادى

ويمكن إرسال الشكوي إلي هيئة الرقابة الإدارية حيث ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها صندوق بريد 11586القاهرة

البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية

ويمكن تقديم الشكوي من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية من هنــــــــــــــا

ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية ثم إختيار "إرسال شكوى"، وملئ نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.​​

إرسال شكوى عن طريق الفاكس

ويمكن إرسال الشكوى وجميع مرفقتها عن طريق الفاكس رقم 0020222915403 او تليفون الهيئة 0020222902728

الرقم المختصر لشكاوى هيئة الرقابة الإدارية

ويمكن تقديم الشكوى واستقبالها من المواطنين بالهيئة عن طريق الرقم المختصر 16100 والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى حيث يمكن يمكن الاستعلام عن نتائج فحص الشكاوي المقدمة من خلال الاتصال تليفونياً بالارقام السابقة

كما ان الهيئة تقوم بإخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى