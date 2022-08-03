تفاصيل حادث سوهاج المروع.. ميكروباص اصطدم بسيارة مواشي أسفر عن مصرع 17

تنشر «الوطن» صور وتفاصيل حادث سوهاج، الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي، ناحية محافظة سوهاج وأسفر عن مصرع 17 شخصا وإصابة 4 أشخاص آخرين، إثر تصادم على الطريق بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل تحمل المواشي، وجار الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.

تصادم على الطريق الصحراوي.. وسقوط متوفين ومصابين

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 17 شخصا وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم جار الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية وقوات إدارة المرور لاتخاذ اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل.

محافظ سوهاج يتابع تداعيات الحادث المروع

فيما يتابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لحظة بلحظة، تداعيات حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل بطريق جهينة الصحراوي الغربي، والذي وقع منذ قليل، وأسفر عن وفاة 17 شخصا وإصابة 4 آخرين تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وكلف محافظ سوهاج الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالانتقال لموقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفين لذويهم، حيث انتقل السكرتير العام للمحافظة لموقع الحادث للإشراف على نقل الجثامين، والمصابين إلى المستشفيات، فيما انتقل وكيل وزارة الصحة، ورئيس حي شرق، ومسؤولي مجلس مدينة سوهاج، إلى مستشفى سوهاج الجامعي لمتابعة حالة المصابين.

وتقدم محافظ سوهاج بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وموجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.