السيطرة على حريق نشب بمخزن خردة في بورسعيد

اندلع حريق مساء أمس بمخزن بداخله خردة تابعة لحي المناخ ببورسعيد في وضع التكهين بمنطقة الأمين فى نطاق الحي، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي المبني ويتسبب في خسائر فادحة دون وتشير التحريات الأولية إلى أنه بسبب ماس كهربائي.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بحريق في مخزن خردة

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد ،بنشوب حريق كبير في مخزن تابع لحي المناخ بمنطقة الأمين بداخله خردة تابعة لإدارة الحي في وضع التكهين.

وأمر مدير أمن بورسعيد رجال الحماية المدنية والإطفاء بالتوجه إلى مكان الحادث.

الدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق قبل أن أن يمتد لباقي المخزن والمبني بأكمله.

كما نفذ رجال الحماية المدنية والإطفاء، أعمال التبريد؛ لضمان عدم تصاعد الأدخنة التي تساعد على الاشتعال وبدورها تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث حيث تبين من التحريات الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في لوحه الكهرباء العمومية ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات

يذكر أن حريق قد نشب بالأمس في مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وأسفر عن إصابة ثلاث عمال وذلك بسبب ماس كهربائي في محول كهرباء بالمصنع