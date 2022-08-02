سقوط سيدة من الطابق السادس بضواحي بورسعيد.. وإصابتها بكسور

أصيبت سيدة بكسور، مساء اليوم، إثر سقوطها من الدور السادس بمساكن الأمل في حي الضواحي ببورسعيد.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بسقوط سيدة من عقار

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة بوصول عن طريق سيارة الاسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل رندا أيمن خليل محمد 32 سنة، إثر سقوطها من الدور السادس، وبالفحص الطبي عليها، تبين إصابتها باشتباه كسر بالعمود الفقري، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لها واستكمال علاجها.

إجراء التحريات لمعرفة ملابسات الحادث

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم وبرئاسة المقدم مصطفى درويش رئيس المباحث.

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات وسؤال المصابة ومعرفة ملابسات الحادث إذا كان السبب أنه اختل توازنها أو بهدف التخلص من حياتها أو في الأمر شبهة جنائية.

يذكر أنّ 3 عمال أصيبوا، اليوم، في اندلاع حريق كبير بسبب انفجار محول كهرباء بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق كبير داخل مصنع كريم تكس لإنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد سيارات الإطفاء والحماية المدنية بالتوجه إلى مكان الحادث حيث انتقلت سيارتين إطفاء إلى المصنع وتم السيطرة عليه قبل أن يمتد لباقي المصانع الأخرى.

وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية من تنفيذ أعمال التبريد عقب السيطرة على الحريق لضمان عدم تصاعد الأدخنة التي بدورها تساعد على الاشتعال والتي تؤثر بدورها على صحة وسلامة المواطنين.