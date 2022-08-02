حريق يلتهم كرفان مشروبات بالفيوم.. تحول إلى رماد في غمضة عين

كرفان مشروبات صغير لا يتعدى عدة أمتار قليلة، كان هو مصدر دخل أسرة كاملة، رغم دخله البسيط، إلا أنّ الرضا كان يملأ قلب وروح صاحبه، حتى ضاع مصدر رزقه الوحيد أمام عينيه، بعدما اشتعلت النيران فيه إثر ماس كهربائي، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانصهار الأسلاك الكهربائية التي أحدثت ماسا كهربائيا، فنشبت النيران في الكشك وامتدت بسرعة كبيرة حتى التهمت محتوياته بالكامل، ولم يتبق منه سوى حفنة من الرماد أمام أعين صاحبه، الذي لم يتمكن من إخماد النيران، ووقف يشاهد مصدر رزقه يحترق أمام عينيه.

بلاغ باحتراق كرفان بالكامل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل في كرفان مشروبات بمحتوياته على كورنيش «لطف الله»، بنطاق قسم شرطة أول الفيوم.

المطافئ تخمد الحريق

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق كرفان مشروبات قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، بينما تفحم الكرفان بمحتوياته بالكامل، وتحوّل إلى رماد، وذلك دون حدوث إصابات.

ماس كهربائي والحرارة السبب

وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ ماسا كهربائيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، كان سبب اشتعال النار في كشك مشروبات "كرفان"، وامتدت النيران بصورة سريعة إلى محتويات الكشك، وارتفعت ألسنة اللهب إلى أعلى والتهمت الكشك بمحتوياته بالكامل.

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

حُزن بعد احتراق مصدر رزق الأسرة

وسيطرت حالة من الحزن والأسى بسبب احتراق الكشك، الذي كان مصدر رزق لأحد الشباب وأسرته، داعين الله أن يرزقه العوض الجميل عن الضرر الذي لحق به بسبب احتراق كشك المشروبات الذي يعد رأسماله بالكامل.