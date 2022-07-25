قبل عرضه.. تعرف على دور دلال عبدالعزيز في فيلم «تسليم أهالي»

لفتت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز الأنظار بظهورها في برومو فيلم «تسليم أهالي»، الذي انتهت من تصويرة قبل إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية.

دلال عبدالعزيز موظفة في «تسليم أهالي»

وتجسّد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز خلال فيلم «تسليم أهالي» دور موظفة في أحد المصالح الحكومية، وتقع في قصة حب مع الفنان بيومي فؤاد، وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية خلال هذه العلاقة.

دينا سمير غانم توجه رسالة لوالدتها الراحلة

ووجهت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام رسالة إلى والدتها الراحلة قالت فيها: «بحبك يا مامي.. أجمل وأخف دم في الدنيا.. شكرا لوقفتك جنبي في الفيلم انتي وبابي حبيبي.. ربنا يرحمكم يا رب، والناس تفضل فكراكم بالابتسامة والضحكة اللي من القلب والسيرة الطيبة».

فيلم تسليم أهالي كل من هشام ماجد وعمرو وهبة ومحمد أوتاكا، ومن إنتاج «سينرجي» وهشام جمال.

وفاة دلال عبدالعزيز

وغيّب الموت الفنانة دلال عبدالعزيز، يوم 7 أغسطس 2021، متأثرة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وكانت قد انتهت من تصوير فيلم «تسليم أهالي»، إذ أصيبت بالفيروس في أثناء تصويرها مسلسل «عالم موازي» الذي كان من المفترض عرضة رمضان الماضي.