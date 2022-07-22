الراحلة دلال عبدالعزيز بطلة البرومو الرسمي لفيلم «تسليم أهالي»

رغم مرور نحو عام على وفاتها، تصدرت الفنانة دلال عبد العزيز، برومو فيلم «تسليم أهالي»، المقرر عرضه في السينمات مطلع أغسطس المقبل، بطولة ابنتها دنيا سمير غانم.

وكتبت دنيا سمير غانم عبر إنستجرام: «بحبك يا مامي.. أجمل وأخف دم في الدنيا.. شكرا لوقفتك جنبي في الفيلم انت وبابي حبيبي.. ربنا يرحمكم يارب، والناس تفضل فكراكم بالابتسامة والضحكة اللي من القلب والسيرة الطيبة».

برومو فيلم «تسليم أهالي»

وجرى طرح البرومو الرسمي لفيلم «تسليم أهالي» منذ قليل، وظهرت دلال عبدالعزيز أكثر من مرة، في مشاهد كوميدية.

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

وظهر أيضا في البرومو عدد من ضيوف الشرف، ومنهم محمد ممدوح ولوسي، كما قدمت «دنيا» أغنية ظهرت في البرومو الرسمي.

يشارك في بطولة فيلم «تسليم أهالي» كل من هشام ماجد وعمرو وهبة ومحمد أوتاكا، ومن إنتاج «سينرجي» وهشام جمال.

وغيب الموت، الفنانة دلال عبدالعزيز، يوم 7 أغسطس 2021، متأثرة بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا.