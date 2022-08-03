سوهاج في 24 ساعة: مصرع طفلة قيدتها والدتها بالحبال.. ومقتل سيدة على يد زوجها

واقعتان كل منهما تعد أغرب من الأخرى شهدتهما محافظة سوهاج خلال 24 ساعة، حيث أقدم موجه بالتربية والتعليم على قتل زوجته أمام ابنتهما، وتوفيت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما عقب تقييدها بالحال من والدتها حتى لا تخرج من المنزل أثناء غياب الأم.

مصرع طفلة مقيدة بالحبال لغياب الأم

فبالواقعة الأولى وصلت الطفله "نهله ر م م" سن 12 من مركز البلينا بمحافظة سوهاج الى مستشفي برديس المركزي " جثة هامدة " وبها أثار سحجات بالمعصم "

وبتقنين البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تبين أن وراء تلك السحجات والدتها " حنان ش ا خ " 40 عاما ربة منزل حيث تقوم يوميا بربط نجلتها بالمنزل حتى تمنع خروجها من المنزل أثناء غياب الأم بعملها.

مصرع زوجة وإصابة زوجها تشاجرا "ببلطة"

و بالواقعة الثانية وقعت مشاجرة بدائرة قسم أول سوهاج بين كل " زينب ص خ م" 58 مدرسة وزوجها "صبحي ر م م" 67 عاما موجه بالمعاش. وأصيبت الزوجة بجرح قطعي نافذ بالرقبه من الناحيه اليمني وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وقد تم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفيت أثناء إجراء الاسعافات اللازمة لها بينما أصيب الزوج بجرح قطعي بكف اليد اليسري وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وقد أفادت إبنتهما الشهادة على الواقعة المدعوة " نور الهدي ص ر م" 29 عاما حاصلة علي ليسانس أداب، وتقيم بذات الناحية بحدوث مشادة كلامية بين والديها تطورت لمشاجره أستخدم فيها الطرفين سلاح أبيض "بلطة" وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة عاملين بحادث تصادم بأخميم

وقد شهد مركز أخميم بمحافظة سوهاج حادث تصادم بين سيارة " نصف نقل " تابعه لشركة خاصة لمستلزمات الطرق " قيادة" حسن ف ع ح " 27 سائق ويقيم بمركز بني سويف بمحافظة بني سويف حيث أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم من الخلف بسيارة نقل أخرى تابعة لنفس الشركة حيث كان السيارتين يسرنا معا، ويقود السيارة الأخرى " محمد ا ا ع " سن 26 سائق ويقيم بمحافظة المنوفية وقد نتج عن الحادث إصابة كل من " محمود ر ا " سن 35 عاما ويقيم بمحافظة الشرقيه و"محمود م م ا" سن 42 عاما ويقيم بدائرة بندر بني سويف بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.