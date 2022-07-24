بالأسماء.. مصرع مسنة وإصابة 3 طلاب في تصادم سيارة و«توك توك» بالبحيرة

وقع، قبل قليل، حادث تصادم بين «توك توك» وسيارة ربع نقل، أمام قرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى

وورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و«توك توك» أمام قرية الحدين التابعة لذات المركز، ما أدى إلى مصرع مسنة وإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة، وجاري التعامل مع الحالات المصابة وعمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المسنة والمصابين

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع سيدة تدعى عطيات محمود بسيوني، 60 سنة، مقيمة في كوم حمادة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبين إصابة كل من هادي أسامة زكي، 16 سنة، طالب، مقيم في كوم حمادة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ورحمة جميل جابر، 16 سنة، طالبة، باشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر في الساق اليمنى، ومريم إبراهيم جابر، 13 سنة، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وفتح الطريق بعد إزالة حطام الحادث وعودة الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.