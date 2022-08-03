بيلوسي تصل لمبنى البرلمان التايواني.. وتلتقي تساي إنج وان خلال ساعات

وصلت الآن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى مبنى البرلمان التايواني، وتلتقي رئيسة تايوان تساي إنج وان، خلال الساعات المقبلة، وذلك ضمن فعاليات زيارتها لتايوان والتي تسببت في غضب الجانب الصيني.

الصين: خيانة أمريكية متعمدة

وأدانت الخارجية الصينية ما أسمته بالخيانة الأمريكية المتعمدة لمبدأ الصين واحدة، معتبرة أن الأمريكيين يلعبون بالنار في قضية تايوان.

كما اعتبرت الخارجية الصينية الولايات المتحدة بأنها باتت أكبر تهديد للسلام في العالم، مشددة على أن الصين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأمريكية في تايوان.