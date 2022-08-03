صناع فيلم تسليم أهالي يهدونه لروح سمير غانم ودلال عبدالعزيز

أهدى صناع فيلم تسليم أهالي، العمل الفني لروح الفنانين الراحلين دلال عبد العزيز وزوجها سمير غانم اللذين رحلا عن عالمنا، متأثرين بفيروس كورونا.

ظهر خلال تتر بداية فيلم تسليم أهالي الذي كشف عنه الفنان والمنتج هشام جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، إهداء لروح الفنانين الراحلين وجاء كالتالي: إهداء لأسطورة الكوميديا سمير غانم والفنانة الأم دلال عبدالعزيز وهو الفيلم الذي تقوم ببطولته ابنتهما دنيا سمير غانم وتظهر خلاله دلال عبدالعزيز بدور والدتها.

فيلم تسليم أهالي

فيلم تسليم أهالي هو آخر عمل شاركت فيه الفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها بفيروس كورونا هي وزوجها الفنان سمير غانم، وتجسد دلال عبد العزيز خلال الفيلم دور موظفة حكومة تربطها قصة حب كوميديا بصدقي الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد.

فيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.