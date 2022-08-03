في 24 ساعة.. مصرع اثنين وإصابة 4 أشخاص في حوادث متعددة ببورسعيد

لقى اثنان مصرعهما غرقا وخنقا وأصيب أربعة آخرون في حريق مصنع وسقوط من أعلى في خمس حوادث خلال يوم، شهدتها بورسعيد الأمر الذي أثار قلق الأهالي.

مصرع مسنة خنقا في ظروف غامضة

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من الأهالي بشارعي الزقازيق والبلدية بالعثور على أم هاشم السيد محمد 62 سنة مخنوقة داخل منزلها بنطاق حي العرب

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث وتجري النيابة العامة مناظرة الجثة داخل منزل المسنة ودلت التحريات الأولية واقوال شهود الواقعة منض أهل المسنة والجيران أن نجل شقيق المسنة سرق محتويات بالمنزل وعندما واجهته خنقها

ويجري ضبط المتهم وتستكمل النيابة العامة التحقيقات وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد والتحفظ عليها تحت تصرفها واستدعاء الطبيب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة وملابسات الحادث

حريق بمخزن خردة بمناخ بورسعيد

كما تلقى مدير أمن بورسعيد اخطار إخطار من شرطة النجدة يفيد ،بنشوب حريق كبير في مخزن تابع لإدارة حي المناخ بمنطقة الأمين بداخله خردة تابعة في وضع التكهين

وتم السيطرة على الحريق بعد دفع بثلاث سيارات إطفاء قبل أن يمتد لباقي المخزن والمبني بأكمله.

العثور على جثة طفل غرق في حمام السباحة بمصيف المعلمين

كما عثر الأهالي جثة طفل يدعي محمد السيد العربي الشحات يبلغ من العمر أربع سنوات داخل حمام السباحة بقرية المعلمين السياحية

واستدعي الأهالي الإسعاف وتم نقل الطفل عن طريق سيارة الإسعاف إلي مستشفي الزهور إلا أنه توفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.

سقوط سيدة من الطابق السادس في عمارة سكنية بالضواحي

كما وصلت عن طريق سيارة الاسعاف إلى مستشفي السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل رندا ايمن خليل محمد 32 سنة إثر سقوطها من الدور السادس الأمل بعمارة 7 وبفحص فريق الأطباء بالمستشفى لها تبين إصابة السيدة باشتباه كسر بالعمود الفقري ويحري استكمال علاجها.

إصابة ثلاث عمال في حريق مصنع جنوب بورسعيد

من جانب آخر إندلع حريق كبير داخل مصنع كريم تكس لإنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بسبب إنفجار محول الكهرباء العمومي بالمصنع والذي نتج عن حمل كهربائي زائد فيه.

وانتقلت سيارتا إطفاء إلى المصنع وتم السيطرة عليه قبل أن يمتد لباقي المصانع الأخرى.

وأسفر الحريق عن إصابة ثلاث عمال مصابين بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهم أحمد حسن محمد، 40 سنة، ومحمد حسن العيسوى، ومحمد العربى محمد، 49 سنة وبالفحص الطبي لهم تبين إصابتهم بحروق بالوجه والكفين والأرجل والحالة العامة مستقرة، ويجري تقديم الخدمة الطبية لهم.