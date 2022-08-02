إصابة 4 أشخاص في «خناقة» بالأسلحة النارية بين عائلتين بقنا

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية «الشعراني»، التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، حيث تم نقلهم للمستشفى وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار بإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقوص

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطاراً يفيد بإصابة 4 أشخاص، نتيجة نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية «الشعراني»، بدائرة مركز قوص.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بطلقات خرطوش، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية «الشعراني»، في قوص، بسبب خلافات قديمة.

انتشار أمني بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة، وفرضت كردوناً أمنياً في محيط القرية، لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتواصل جهودها لضبط المتهمين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المصابين داخل المستشفى، باعتبارهم متهمين، كما تبين أن سبب المشكلة خلافات قديمة بينهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.