مصرع 2 وإصابة 73 في حوادث طرق خلال 24 ساعة بـ7 محافظات

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 73 آخرين في عدة حوادث طرق بـ 7 محافظات مختلفة، أبرزها في المحافظات السياحية، حيث تنوعت الحوادث بين تصادم وانقلاب، وكان العامل المشترك بينها جميعاً هو القيادة بصورة جنونية مما يتسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ويتسبب في وقوع كوارث فيدفع الضحايا حياتهم ثمناً للقيادة المتهورة بينما يصاب الآخرين بإصابات متنوعة، ولذلك يستمر نزيف الأسفلت بصورة يومية، إلا أنّ عدد الحوادث تقلصت كثيراً مقارنة بالأمس الذي شهد مصرع 10 أشخاص وإصابة 84 آخرين.

مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم بالمنيا

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين على الطريق المتفرع من طريق مصر أسوان الزراعي، والمؤدي إلى قرية «الأشمونين»، بدائرة مركز ملوي، جنوبي محافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين أحدهما حالته خطرة وفي غيبوبة تامة، فيما تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي العام.

إصابة 8 في تصادم بصحراوي سوهاج

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم مروّع بين سيارتين نقل إحداهما محملة بالعمال، على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 7 في انقلاب أتوبيس بأسوان

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق «أبو الحسن الشاذلي» بنطاق محافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بإصابات متوسطة، وآخرين بإصابات طفيفة، وعلى الفور هرعت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى «الصداقة» لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 16 في حوادث بجنوب سيناء

أصيب 16 شخصاً بإصابات تنوعت بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، في 4 حوادث طرق متفرقة بنطاق جنوب سيناء، حيث شهدت المحافظة حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري بشرم الشيخ وتحديداً قبل قبل الرويسات وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، كما وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي أخرى في مدينة طور سيناء على طريق شرم الشيخ، بالإضافة إلى انقلاب سيارة ملاكي بعد كمين أبو زنيمة إتجاه أبورديس، وجرى نقل المصابين لمستشفى أبو رديس لتلقي العلاج.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين ميكروباص على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي أمام مدينة قليوب، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام، ومستشفى النيل بشبرا الخيمة، لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شخص وإصابة 16 في تصادم بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل والثانية ميكروباص محملة بالركاب على طريق «كفر داوود - السادات»، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح ونزيف، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 12 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيب 12 شخصاً بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بني سويف – الواسطى الزراعي» بعد قرية «الميمون»، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية لـ 9 من المصابين والتصريح بخروجهم، بينما تم حجز 3 من المصابين لإصاباتهم الشديدة.