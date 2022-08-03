كيفية حجز قطارات النوم أونلاين.. تعرف على المواعيد

يفضل الراغبون في السفر الحجز في قطارات النوم، حيث تتيح هيئة السكك الحديد إمكانية حجز تذاكر قطارات النوم عبر موقع الإلكتروني للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمة الفندقية، تيسيرًا على المواطنين، لذلك يتساءل الكثيرون عن كيفية حجز قطارات النوم أونلاين 2022، توفيرًا للوقت والمجهود.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة في مجال الخدمات الحكومية، كيفية حجز قطارات النوم أونلاين 2022 عبر موقع الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمة الفندقية، في السطور التالية:

كيفية حجز قطارات النوم أونلاين

ووفق المعلن من هيئة السكك الحديد، فأنه يمكن للمواطنين حجز تذاكر قطارات النوم، عبر موقع الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمة الفندقية التابع لهيئة سكك حديد مصر، عبر بعض الخطوات البسيطة التالية:

- وحتى تتمكن من حجز تذكرة قطار النوم، يجب الدخول على الموقع المخصص، ويمكن الدخول بشكل مباشر من خلال الضغط هنــا.

- اختيار خدمة حجز تذاكر قطارات النوم.

- إدخال البيانات الخاصة بقطار النوم، التي جاءت كالآتي: محطة القيام والوصول، وتاريخ السفر، نوع القطار، جنسية المتقدم للحجز، نوع المقعد.

- الضغط على علامة البحث.

- سيتم تحميل الصفحة لتوضيح القطارات المتاحة وسعر التذكرة.

- وستتضمن الخطوة التالية، إدخال عدد التذاكر المطلوبة، وعدد الأسرة الراغب في حجزها.

- تسجيل بيانات بطاقة الائتمان لدفع قيمة التذكرة، ويشترط أن تكون البيانات محدثة وفق بطاقة الرقم القومي.

حجز قطارات النوم

ووفق المعلن من هيئة سكك حديد مصر، فأن تذاكر قطارات النوم متاحة للجميع، لكن يختلف سعرها حسب جنسية المتقدم «مصري، أجنبي، عربي»، كما يختلف سعر السرير في الكابينه في حالة الحجز بشكل مفرد أو حجز الكابينة كاملة.