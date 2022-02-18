مواعيد قطارات النوم على خط «القاهرة - أسوان» في الاتجاهين.. 8 رحلات

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات النوم على خط «القاهرة - أسوان» في الاتجاهين، مؤكدة أن أسعار تذاكر القطارات كما هي دون أي زيادة خلال الفترة الحالية، وتستعرض «الوطن»، مواعيد قطارات النوم على خط «القاهرة - أسوان»، كالتالي:

مواعيد القطار رقم 84 على خط «القاهرة - أسوان»

- القاهرة: 7:20 مساء

- الجيزة: 7:50 مساء

- أسيوط: 12:45 مساء

- قنا: 4:10 صباحا

- الأقصر: 5:15 صباحا

- إدفو: 6:50 صباحا

- أسوان: 8:15 صباحا

مواعيد القطار رقم 1086 على خط «القاهرة - أسوان»

- القاهرة: 7:35 مساء

- الجيزة: 8:00 مساء

- أسيوط: 12:55 صباحا

- سوهاج: 2:20 صباحا

- جرجا: 2:50 صباحا

- نجع حمادي: 3:45 صباحا

- قنا: 4:35 صباحا

- الأقصر: 5:35 صباحا

- إسنا: 6:20 صباحا

- إدفو: 7:05 صباحا

- كلابشة: 7:43 صباحا

- كوم أمبو: 8:00 صباحا

- أسوان: 8:35 صباحا

مواعيد القطار رقم 86 على خط «القاهرة - أسوان»

- القاهرة: 7:45 مساء

- الجيزة: 8:20 مساء

- أسيوط: 1:05 صباحا

- سوهاج: 2:40 صباحا

- نجع حمادي: 4:00 صباحا

- قنا: 4:55 صباحا

- قوص: 5:30 صباحا

- الأقصر: 6:10 صباحا

- إسنا: 6:55 صباحا

- إدفو: 7:40 صباحا

- كلابشة: 8:20 صباحا

- كوم أمبو: 8:40 صباحا

- دراو: 8:55 صباحا

- أسوان: 9:25 صباحا

مواعيد القطار رقم 82 على خط «القاهرة - أسوان»

- القاهرة: 9:10 مساء

- الجيزة: 9:40 مساء

- أسيوط: 2:30 صباحا

- سوهاج: 4:05 صباحا

- جرجا: 4:35 صباحا

- نجع حمادي: 5:40 صباحا

- قنا: 6:40 صباحا

- الأقصر: 7:50 صباحا

- إسنا: 8:35 صباحا

- إدفو: 9:30 صباحا

- كلابشة: 10:10 صباحا

- كوم أمبو: 10:30 صباحا

- أسوان: 11:10 صباحا

مواعيد قطارات النوم على خط «أسوان - القاهرة»

مواعيد القطار رقم 83

- أسوان: 4:20 عصرا

- كوم أمبو: 5:05 مساء

- كلابشة: 5:20 مساء

- إدفو: 6:00 مساء

- إسنا: 6:50 مساء

- الأقصر: 7:45 مساء

- قنا: 8:20 مساء

- نجع حمادي: 9:35 مساء

- جرجا: 10:20 مساء

- سوهاج: 10:55 مساء

- أسيوط: 12:20 مساء

- الجيزة: 5:10 صباحا

- القاهرة: 5:30 صباحا

مواعيد القطار رقم 87 على خط «أسوان - القاهرة»

- أسوان: 5:15 عصرا

- دراو: 5:45 مساء

- كوم أمبو: 6:00 مساء

- كلابشة: 6:15 مساء

- إدفو: 6:55 مساء

- إسنا: 7:40 مساء

- الأقصر: 8:35 مساء

- قوص: 9:00 مساء

- قنا: 9:35 مساء

- نجع حمادي: 10:30 مساء

- سوهاج: 11:50 مساء

- أسيوط: 1:15 مساء

- الجيزة: 6:05 صباحا

- القاهرة: 6:25 صباحا

مواعيد القطار رقم 1087 على خط «أسوان - القاهرة»

- أسوان: 8:10 مساء

- كوم أمبو: 8:55 مساء

- كلابشة: 9:15 مساء

- إدفو: 9:55 مساء

- إسنا: 10:40 مساء

- الأقصر: 11:35 مساء

- قنا: 12:30 صباحا

- نجع حمادي: 1:20 صباحا

- جرجا: 11:05 صباحا

- سوهاج: 2:40 صباحا

- أسيوط: 4:00 صباحا

- الجيزه: 8:50 صباحا

- القاهرة: 9:10 صباحا

مواعيد القطار رقم 85 على خط «أسوان - القاهرة»

- أسوان: 8:20 مساء

- إدفو: 9:45 مساء

- الأقصر: 11:30 مساء

- قنا: 12:30 صباحا

- أسيوط: 4:10 صباحا

- الجيزة: 9:10 صباحا

- القاهرة: 9:30 صباحا

وفي سياق مختلف، كانت هيئة السكة الحديد قد حذرت المودعين للمسافرين من دخول المحطات دون دفع قيمة تذكرة الرصيف، التي تبلغ قيمتها 3 جنيهات تُحصل من غير المسافرين، صالحة لمدة ساعتين فقط، ويجري فرض غرامة فورية على كل المخالفين.