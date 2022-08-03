بيلوسي: حكومة تايوان قدمت مثالا يحتذى به في مواجهة كورونا

أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أنها مسألة الأمن العالمي والاقتصاد وملفات أخرى والحكم الرشيد مسائل أسياسية تقوم بتعزيز التعاون فيها عندما تسافر لدول أخرى كوفد من الكونجرس مشيرة أنها مبادئ يحتفوا بتعاونهم فيها مع تايوان.

وأشادت بيلوسي في كلمتها على هامش لقائها برئيسة تايوان تساي انج ون بحكومة تايوان خاصة في مسألة مجابهة جائحة كوفيد 19 وأنهم كانوا مثالًا يحتذى به في العالم لنجاحهم في المبادرة التي انتهجوها في مواجهة الكوفيد.

تايوان تعد رمزًا أساسية لهذه القيم الممتدة

واعربت بيلوسي عن رغبتها في تهنئة رئيسة وشعب تايوان لكونهم أسوة يقتدي العالم بها مشيرة إلى أن العالم لديه خيار بين الديموقراطية أو الأوتوقراطية مؤكدة ان تايوان تعد رمزًا أساسية لهذه القيم الممتدة مؤكدة امتنانها بهذه الشراكة بين الولايات المتحدة وتايوان وامتنانها أيضًا لرئيسة تايوان والشعب التايواني على هذه الشراكة القديمة واقامة علاقات طبية مع مجموعة كبيرة من المواطنين التايوانيين الذين شعروا بالسعادة بسبب هذه الرحلة.

وشددت على ضرورت المشاركة في مبادرة المحيط الهندي والهادئ بطريقة تحقق من خلالها النجاح لتايوان في الاقتصاد والتجارة والأمن وأن ذلك سيفتح المجال أمام مجموعة كبيرة من الأمكانيات.