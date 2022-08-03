بيلوسي: تايوان هي قصة إلهام لكل الدول الديمقراطية في العالم

أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن الوفد المرافق لها يشعر بالفخر ليعبر بصورة لا يمكن التشكيك بها بأنهم لن يتخلوا عن دعمهم لتايوان وصداقتهم لها.

واستعرضت بيلوسي في كلمتها على هامش لقائها برئيسة تايوان تساي انج ون أن جهود الفريق المرافق لها مشيرة إلى أنها ممتنة لكافة أفراد الوفد المرافق مطالبة بالثناء على جهودهم مشددة على ضرورة تقديم الشكر لنائبة الرئيس.

واجهوا تحديات جمة من أجل الازدهار بالديموقراطية

واعتبرت بيلوسي أن قصة تايوان هي قصة إلهام لكل الدول الديمقراطية في العالم، مشيرة أنهم واجهوا تحديات جمة من أجل الازدهار بالديمقراطية ووصفت تايوان بأنها واحدة من أكثر الدول التي تتمتع باكبر قدر من الحرية في العالم.

وأشارت أن تايوان كانت في السابق جزيرة لإظهار قيم الشجاعة والتي استطاعت بلورتها وترجمتها أن تحقق الديموقراطية رغم كافة التحديات مؤكدة أن التضامن الأمريكي مع تايوان أساسي وأنها هي الرسالة التي تحملها معها اليوم على حد قولها.