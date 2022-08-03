خطوات استخراج شهادة ميلاد لطلاب الثانوية العامة للتقديم لكلية الشرطة

يستعد طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة، لتجهيز الأوراق والمستندات قبل التوجه إلى الجامعات الحكومية والخاصة وفق ما ينظمه مكتب التنسيق، ومنهم من يرغب في دخول كلية الشرطة، وعليه استيفاء المستندات كافة، وبينها شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة، لقبول أوراق ترشحه للكلية، على أن يتم متابعة جميع الاختبارات الخاصة بمعايير القبول في كلية الشرطة.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة

وترصد السطور التالية، خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة من المنزل لطلاب الثانوية العامة، عن طريق موقع وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، كما يلي:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية والأحوال المدنية.

- اضغط على «وثيقة الميلاد»، ستظهر رسالة على الشاشة تفيد بضرورة تسجيل الدخول للموقع.

- ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك، وكلمة المرور التي أدخلتها عند تسجيل الدخول في الموقع من قبل، ثم الضغط على الزر الخاص بتسجيل الدخول.

- اختيار عدد الأشخاص المستفيدين من الخدمة (تعني عدد شهادات الميلاد) التي يرغب المواطن في استخراجها ثم الضغط على التالي.

- تظهر أمامك بيانات درجة القرابة، الاسم بالكامل، اسم الأم، الرقم القومي.

- ادخل عدد النسخ الخاصة بالشهادة الواحدة، ثم الضغط على كلمة التالي.

-عليك «إرسال الطلب»، حتى يتم التقديم على طلب استخراج شهادة ميلاد مميكنة.

- سيتم التواصل معك، وتحديد الموعد المناسب لاستلام طلبك.

رسوم استخراج شهادات الميلاد المميكنة

وترصد السطور التالية، رسوم استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الخاصة بالأحوال المدنية والموزعة على المولات التجارية ومطار القاهرة، وهي كما يلي:

- تسجيل البيانات الخاصة بك مثل الرقم القومي.

- دفع القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة التي تقدر بـ50 جنيها تُدفع كاش أو من خلال الفيزا.

- يتم إصدار شهادة الميلاد الجديدة من الماكينة في أقل من 5 دقائق ويتم سحبها من أسفل الماكينة.