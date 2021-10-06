يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات استخراج شهادة الميلاد عبر بوابة مصر الرقمية، لاستخراجها إلكترونيا دون الحاجه للذهاب لمصلحة الأحوال المدنية، وتوفر بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج شهادة الميلاد من المنزل، كما تقدم البوابة الكثير من الخدمات الأخرى، أهمها الخدمات التموينية، إذ يتابع المواطنون إعلان فتح إضافة المواليد إلكترونيا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استخراج شهادة الميلاد عبر بوابة مصر الرقمية إلكترونيا من المنزل، كالتالي:

خطوات استخراج شهادة الميلاد عبر بوابة مصر الرقمية

- يقوم الراغب في استخراج شهادة ميلاد مميكنة إلكترونيا ومن المنزل بالدخول لبوابة مصر الرقمية من هنا.

- يختار بعد ذلك الخدمات الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية.

- ثم يقوم الراغب في استخراج شهادة الميلاد باختيار الأيقونة الخاصة به «إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا».

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على «ابدأ الخدمة».

- في حالة إذا كانت تلك المرة الأولى التي يقوم فيها المواطن بالدخول لبوابة مصر الرقمية، يجب أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال ادخال الرقم القومي الخاص به، ورقم المصنع الموجود ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص به، ثم ينتظر رسالة نصية بها كود رقمي يتم كتابته.

- بعد ذلك تظهر صفحة يتم إدخال البيانات الخاصة بالمواطن بها، وتشمل الاسم الرباعي، والرقم القومي الخاص بالمواطن، واسم الأم، والقسم التابع له المواطن.

- يعقب ذلك اختيار عدد النسخ المطلوبة من شهادة الميلاد التي يرغب المواطن في استخراجها.

- ثم يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على تسجيل الطلب، حتى يتم تسجيل طلبه وينتظر تنفيذ طلبه بعد ذلك.