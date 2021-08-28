من غير ما تروح السجل.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة من المنزل

تعد شهادة الميلاد المميكنة، من أكثر المستندات الرسمية التي يحرص الكثير من المواطنين على استخراجها، نظرا لكونها شهادة إثبات شخصية معترف بها للجميع، سواء كانت للأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، أو لهؤلاء الذين يملكوها، وفي كثير من الأحيان، يحتاج المواطن إلى استخراجها بشكل سريع، دون رغبة منه في الذهاب للسجل المدني.

وتقدم مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني لاستخراجها، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة إلكترونيا من المنزل، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، كالتالي:

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة إلكترونيا

- يقوم الراغب باستخراج شهادة الميلاد إلكترونيا من المنزل بالدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على «وثيقة الميلاد»، لتظهر أمامه رسالة على الشاشة تفيد بضرورة تسجيل الدخول للموقع.

- ثم يقوم المواطن بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به، ثم بعد ذلك كلمة السر التي قام بإدخالها عند تسجيله في الموقع من قبل، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- بعد ذلك تظهر أمام مقدم طلب الحصول على شهادة الميلاد باختيار عدد الأشخاص المستفيدين من الخدمة، والتي تعني عدد شهادات الميلاد التي يرغب المواطن في استخراجها، ثم الضغط على «التالي».

- تظهر أمام مقدم الطلب الصفحة الخاصة بيانات صاحب شهادة الميلاد، والتي تشمل «درجة القرابة، الاسم بالكامل، اسم الأم، الرقم القومي».

- ثم يتم إدخال عدد النسخ الخاصة بالشهادة الواحدة، ثم الضغط على «التالي».

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على «إرسال الطلب»، حتى يتم التقديم على طلب استخراج شهادة ميلاد مميكنة.