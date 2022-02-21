خطوات استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا

أعلن قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية عن إمكانية استخراج شهادات الميلاد إلكترونيا من المنزل عبر منصة بوابة مصر الرقمية دون الحاجة للذهاب لمصلحة الأحوال المدنية؛ الأمر الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين خاصة في مثل هذه الظروف، ويأتي هذا الأمر من جانب وزارة الداخلية تسهيلاً على المواطنين وتفاديا للتجمعات البشرية، ما يساعد على تقليل انتشار فيروس كورونا أو خطر الإصابة به حفاظاً على حياة المواطنين.

خطوات استخراج شهادة الميلاد عبر بوابة مصر الرقمية

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استخراج شهادة الميلاد عبر بوابة مصر الرقمية إلكترونيا من المنزل، كالتالي:

- يقوم الراغب في استخراج شهادة ميلاد مميكنة إلكترونيا ومن المنزل بالدخول على بوابة مصر الرقمية.

- يختار بعد ذلك الخدمات الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية.

- يقوم الراغب في استخراج شهادة الميلاد باختيار الأيقونة الخاصة بـ«إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا».

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على «ابدأ الخدمة».

بوابة مصر الرقمية

- في حالة إذا كانت تلك المرة هي الأولى التي يقوم فيها المواطن بالدخول على بوابة مصر الرقمية، يجب عليه تسجيل الرقم القومي أولاً ثم رقم المصنع الموجود ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص به، ثم ينتظر رسالة نصية بها كود رقمي يتم كتابته للتأكد من هويته.

- بعد ذلك تظهر صفحة يتم إدخال البيانات الخاصة بالمواطن بها، وتشمل الاسم الرباعي، والرقم القومي الخاص بالمواطن، واسم الأم، والقسم التابع له المواطن.

- يعقب ذلك اختيار عدد النسخ المطلوبة من شهادة الميلاد التي يرغب المواطن في استخراجها.

- ثم يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على تسجيل الطلب، حتى يتم تسجيل طلبه وينتظر تنفيذ طلبه بعد ذلك.