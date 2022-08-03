تفاصيل وشروط الاشتراك في رحلات «اعرف بلدك».. سافر شرم الشيخ بـ800 جنيه

لا تتوقف وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق أفواج مختلفة ضمن رحلات «اعرف بلدك» من أبناء المحافظات المختلفة إلى عدة أماكن على مدار فصل الصيف والشتاء، ومنذ ساعات أعلنت عن تنظيم رحلة إلى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 أغسطس وتستمر حتى يوم 15 من الشهر نفسه.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رحلة «اعرف بلدك» إلى شرم الشيخ

تنطلق رحلة شرم الشيخ في تلك الفترة المذكورة لأبناء محافظة الشرقية بعدد 47 شاب وفتاة.

- مدة الفوج 5 أيام بـ4 ليال.

- المرحلة العمرية للمشتركين في الرحلة يتراوح من 18 إلى 40 سنة.

- قيمة الاشتراك تصل إلى 800 جنيه من كل مشارك.

- تكون الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

- يكون استقبال الفوج على وجبة الغداء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

كيفية الاشتراك في رحلة شرم الشيخ

- للاشتراك في رحلة شرم الشيخ الدخول على هذا الرابط.

- وعلى الراغبين في الاشتراك وبعد التسجيل الإلكتروني التوجه شخصياً من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، إذ تكون الأولوية لأسبقية الدفع وليس الحجز الإلكتروني.

- يتمّ إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

- ممنوع نهائيًا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيًا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- لا يتمّ السماح بالتدخين نهائياً في أماكن الإقامة والمزارات السياحية.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي، الذي يتمّ إعداده في الرحلة.

- التجمع من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية

- سيتمّ تنفيذ زيارات مجانية لعدة مناطق بالمدينة منها السوق القديم وخليج نعمة إلى جانب الجولات الحرة.