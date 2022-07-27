بـ1000 جنيه.. سافر مرسى مطروح 4 ليالي ضمن مبادرة «اعرف بلدك»

ضمن سلسلة الرحلات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «اعرف بلدك»، كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تفاصيل رحلة مرسى مطروح لمدة 4 ليالي.

وتنظم الشباب والرياضة رحلات اعرف بلدك إلى محافظة مطروح، في الفترة من 5 أغسطس حتى 10 أغسطس المقبل، لسكان محافظات دمياط، بورسعيد والسويس، وتبلغ قيمة الرحلة إلى مرسى مطروح 1000 جنيه «فقط ألف جنيه»، تسدد في مقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها كل مشارك.

أماكن الإقامة في مطروح

أوضحت «الوزارة» أن الإقامة والإعاشة للمشاركين في قرية خليج الكاسح، حيث يتم الاستقبال على إفطار اليوم الأول والمغادرة عقب العشاء والوصول للمحافظات صباح اليوم الأخير.

طريقة الاشتراك في رحلة مطروح

يتم التسجيل من خلال الرابط المتاح على بوابة وزارة الشباب والرياضة، واستكمال البيانات الشخصية المطلوبة، وتحديد مكان الرحلة والمحافظة التابع لها، على أن يتم التوجه المشارك شخصيًا إلى مقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، مع إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع، وسداد قيمة الاشتراك في الرحلة وقيمته 1000 جنيه، ويتم التجمع الساعة الواحدة صباحًا فجر يوم 5 أغسطس 2022 أمام مديريات الشباب والرياضة للمحافظات المشاركة، وذلك في حالة اكتمال العدد.

يتضمن برنامج الرحلة السياحية إلى محافظة مطروح، زيارة شواطئ مرسى مطروح المختلفة وجولات حرة بالمدينة، على أن يتحمل المشارك قيمة البرنامج السياحي.

شروط الاشتراك برحلات اعرف بلدك

توجد مجموعة من الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة للمشاركة في رحلات اعرف بلدك ورحلة مطروح وهي: «أن يتراوح عمر المشارك بين 18 و40 عامًا، عدم اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة، لا يسمح بالتبديل نهائيًا أو استرداد المبلغ بعد السداد، و يمنع التدخين نهائيًا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية».

وشددت الوزارة على إنه في حالة وجود بيانات غير صحيحة أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك، كما يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقًا لأي ظروف طارئة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، أطلقت مبادرة اعرف بلدك منذ عدة سنوات لتنظيم رحلات إلى مختلف محافظات الجمهورية منها: «الغردقة، شرم الشيخ، الواحات البحرية، بورسعيد وغيرها»، وتوفير رحلات بأسعار مخفضة للشباب.