5 أيام بـ600 جنيه.. 10 شروط لأرخص رحلات الغردقة ضمن اعرف بلدك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق ثاني رحلات حملة «اعرف بلدك» والتي تنطلق إلى مدينة الغردقة من محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية بتكلفة مخفضة للشباب، وذلك ضمن جهود الوزارة لخدمة الشباب وتعريفهم بالأماكن السياحية في مصر.

الوطن ترصد لكم تفاصيل الرحلة كما يلي:

1- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

2- المرحلة العمرية: من 18 لـ 40 سنة.

3- قيمة الاشتراك في رحلة الغردقة 600 جنيه لكل مشارك.

4- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

5- تنطلق الرحلات في الفترة من 7/31حتى 2022/8/4 يسافر (47) شاب وفتاة من محافظة كفر الشيخ وفي الفترة من 8/7 حتى 2022/8/11 يسافر عدد (47) شاب وفتاة من محافظة الإسكندرية.

6- الإستقبال على وجبة الافطار والمغادرة عقب وجبة العشاء.

الاشتراك عن طريق الموقع أو التوجه للمديرية

7- للاشتراك من خلال الرابط الالكتروني لموقع رحلات وزارة الشباب أو التوجه شخصياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك والأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

8- التجمع من أمام مقر مديريات الشباب والرياضة الشباب والرياضة بالمحافظات •

9- سيتم تنفيذ زيارة السوق القديم والممشى كجولات حرة ضمن برنامج الرحلة ويتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

10- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.

محظورات الرحلة

1- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

2- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

3- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية بمدينة الغردقة.

4- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.