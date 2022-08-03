الأرصاد: لا صحة لتعرض مصر لعواصف.. وأمطار متوقعة على جنوب البلاد السبت

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ ما يتردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول سقوط أمطار غزيرة وحدوث عواصف بمصر كلها أقاويل ومعلومات غير صحيح، حيث يوجد نوع من التضخيم للأمور حول هذا الأمر

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر شاشة قناة «TeN»، أنَّ درجات الحرارة اليوم على البلاد حول المعدلات الطبيعية لها، إذ تتراوح درجات الحرارة في محافظة القاهرة ما بين 35 لـ 36 درجة مئوية، وحتى الآن لم تحدث الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة كما حدث بالأعوام الماضية.

رياح ترابية في حلايب وشلاتين

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع تتعرض منطقتي حلايب وشلاتين لرياح ترابية، وذلك تأثرًا بالسحب الموجودة في جنوب السودان مما يقلل من الرؤية الأفقية على الطرق في هذه المناطق.

واختتمت أنَّ هناك فرص لسقوط أمطار بداية من السبت المقبل حتى الثلاثاء على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق في جنوب سيناء، وذلك نتيجة ارتفاع الفاصل المداري الذي يؤثر على المنطقة المدارية في إثيوبيا والسودان.