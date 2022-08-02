«الأرصاد الجوية»: أمطار متوقعة على مدن الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا في السنوات العشر الأخيرة بدأنا نشاهد ظواهر مختلفة في أوقات غير معتادة مثل سقوط الأمطار في شهر أغسطس على مناطق من جنوب البلاد وجبال البحر الأحمر، لافتة إلى أن مركز الإنذار المبكر نوه على أنه اعتبارا من السبت إلى الثلاثاء ستكون هناك أمطار متفاوته الشدة على جنوب البلاد وجبال البحر الأحمر.

متابعة الخرائط الجوية وتحديث التحذيرات

وأوضحت «شاكر» في مداخلة هاتفية برنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية DMC»» أنه حتى الآن تجري متابعة الخرائط الجوية وتحديث التحذيرات بشكل مستمر لتحديد شدة الأمطار وأماكن سقوطها بالفعل، مع إخطار المحافظة والجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أن الرياح المحملة بالأتربة تأتي نتيجة للسحب المنتشرة بسماء السودان وسيظهر ذلك على سماء حلايب وشلاتين تحديدا، والتي من شأنها تقليل الرؤية على الطرق مع وجود شبورة وارتفاع الرطوبة على الدلتا والسواحل والقاهرة الكبرى.

وصلت أعلى درجة إلى 37 درجة مئوية

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن القاهرة الكبرى ستشهد ارتفاعا طبيعيا في درجات الحرارة، وحتى الآن لم تحدث طفرة في الحرارة ووصلت أعلى درجة إلى 37 درجة مئوية، وهو طبيعي حتى الآن، لافتة إلى أنه اعتبارا من السبت المقبل ستتأثر المناطق الجنوبية بالحزام المداري، الذي يتسبب في سقوط أمطار على دول منابع النيل.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع سقوط الأمطار على بعض المناطق في مصر، مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع باستمرار خرائط الطقس، لإعلان أماكن سقوط الأمطار.