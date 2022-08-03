حالة الطقس ودرجات الحرارة في سوهاج اليوم.. وتحذير مهم لأصحاب السيارات

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على محافظة سوهاج اليوم، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا خاصة خلال ساعات الظهيرة، بينما يسود طقس حار ليلا وبساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة في سوهاج اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء بمحافظة سوهاج 39 مئوية للعظمي، و40 لدرجة الحرارة المحسوسة و26 للصغرى.

ارتفاع الرطوبة وتوقع نشوب رياح

ومع ارتفاع نسبة الرطوبة بأكثر من 20%، يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة في الظل، بنسبة تتراوح من درجتين إلى 3 مئوية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، احتمالية هبوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم على محافظة سوهاج.

شبورة على طرق القاهرة الكبرى

كما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، احتمالية ظهور شبورة تعيق الرؤية بالطرق من وإلى القاهرة الكبرى ومن الأماكن القريبة من المسطحات المائية.

تحذيرات الدفاع المدني بسوهاج

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على محافظة سوهاج، وجّه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالحفاظ على نظافة الشوارع وإزالة التراكمات بصورة مستمرة، تجنبا لحدوث حرائق، كما حذّرت إدارة الحماية المدنية، المواطنين، من ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات المغلقة خاصة في فترات الظهيرة.