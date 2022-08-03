بدء الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني.. وقرارات مهمة بعد قليل

انطلقت فعاليات الجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، الأربعاء الموافق 3 أغسطس الحالي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر ظهر اليوم، لمناقشة قضايا المحور الاقتصادي، بحسب ما أعلنه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

تحديد قضايا المحور الاقتصادي

وأوضح المنسق العام، أنّه من المقرر أن يدور النقاش خلال جلسة اليوم، بشأن القضايا الخاصة بـ المحور الاقتصادي، كونه محورا مهما يتطلب عدة مباحثات لإعداده، كما تدور الجلسة، حول الانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية المندرجة تحت المحاور الرئيسية، في المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب العمل على الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.

إخطار وسائل الإعلام بالقرارات عقب الجلسة

وأشار رشوان، إلى أنّ مجلس الأمناء سيعلن ما انتهت إليه تفاصيل الجلسة الرابعة لمجلس الأمناء، فور الانتهاء منها، على أن يرسل إلى كافة وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت محلية أو أجنبية، لتوضيح ما آلت إليه الجلسة من قرارات وإجراءات بشأن فعاليات الحوار الوطني، مؤكدا أنّ ذلك يأتي إعمالًا لمبدأ الشفافة لمجريات الحوار.

قرارات الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء

وأعلن «أمناء الحوار الوطني»، ما توصل إليه من قرارات عقب انتهاء الجلسة الثالثة، إذ انتهى المجلس من مناقشة قضايا المحور المجتمعي، وفقا لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، خلال اجتماعه الثالث الذي عقد مطلع الإسبوع الجاري.

5 قضايا رئيسية في المحور المجتمعي

وأوضح المنسق العام، في بيان عن المجلس، أن الجلسة تضمّنت عدة مباحثات بشأن ترتيب أولويات العمل في المحور الاجتماعي، نظرا لوجود تداخل شديد بين طبيعة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتأثير كل منها على الآخر.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، استقر على إجراء الحوار على 3 محاور، جرى الاتفاق عليها وأعلنت خلال جلسته الأولى والتي شملت، محاور السياسة، الاقتصاد، إلى جانب المحور المجتمعي.