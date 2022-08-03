شاب ينهي حياته بـ«حبة الغلة» في الزاوية الحمراء بسبب مروره بحالة نفسية سيئة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض وفاة شاب بتناول «حبة الغلة» في الزاوية الحمراء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

وفاة شاب بحبة الغلال

تلقي مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا بوفاة شاب إثر تناوله حبة حفظ الغلال، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «محمد م إ» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبيّنت أن السبب تناول الشاب لأقراص حبه حفظ الغلة بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

الأزهر يحرم الانتحار

في سياق متصل، شارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشورًا عن الانتحار ومن يقدمون على إنهاء حياتهم ظنًا منهم بأنه الراحة الأبدية من مشكلاتهم، قائلا إن طلب الرّاحة في الانتحار وهمّ، وترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك.