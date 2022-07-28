عامل ينهي حياته بـ«حبة الغلة» بالمنوفية وآخر ما كتب: «أعلنت الرحيل»

شهدت قرية «ميت سراج»، التابعة لمركز قويسنا، في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، مصرع عامل باستخدام قرص حفظ القمح السام، حيث جرى نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي في حالة حرجة، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.

آخر ما كتب على «فيسبوك»: «أعلنت الرحيل»

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المنوفية، منشورات للعامل «أ. ف.»، الذي تخلص من حياته قبل الواقعة، من بينها منشور جاء فيه: «رب لا تجعل من وجودي عبء ولا في حديثي أذية، رب اجعلني خفيف العبور باقي الأثر»، كما جاء في منشور آخر: «أعلنت الرحيل».

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية «ميت سراج»، بدائرة مركز قويسنا، بعد تخلص العامل من حياته، كما أكد عدد من زملائه في الشركة الخاصة التي كان يعمل بها، أنهم كانوا يتابعون منشوراته على «فيسبوك»، قبل وفاته، والتي كانت تتضمن عبارات تنم عن نيته التخلص من حياته.

تحقيقات في مصرع عامل بحبة الغلة في المنوفية

تلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بإقدام عامل يُدعى «أ. ف.»، 41 سنة، على التخلص من حياته، بعد تناوله حبة الغلة السامة، وانتقلت قوة أمنية لسؤال الأسرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.