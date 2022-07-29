مريض نفسي ينهي حياته بقرص حبة الغلة السامة في الدقهلية

أقدم شاب يعاني من مرض نفسي بمحافظة الدقهلية، اليوم، على التخلص من حياته بإحدى قرى مركز شربين، عن طريق تناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، ونقله أحد الأهالي إلى مستشفى شربين المركزي، إثر إصابته بحالة إعياء وقيء مستمر وتوفي عقب وصوله.

وأكدت والدة المتوفي في محضر الشرطة أن نجلها كان يعالج بمستشفى دميرة للصحة النفسية وذلك لمعاناته من إكتئاب حاد منذ فترة.

وفاة شاب فور وصوله مستشفى شربين المركزي

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغًا من مستشفى شربين المركزي، بوصول شاب يدعى «خالد.ع.ع»، 25 عاما، لا يعمل، ومقيم في قرية «ترعة غنيم»، مصاباً بحالة إعياء وقيئ، وتوفى عقب وصوله.

والدة المتوفي: كان يعاني من اكتئاب حاد

وانتقل مأمور وضباط مباحث مركز شرطة شربين إلي مكان الحادث، وبسؤال والدة المتوفي وتدعي «جيهـان .ع .ع» 43 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، اقرت في محضر الشرطة، بقيام نجلها بتناول قرص كيماوي يستخدم فى حفظ الغلال «حبة الغلة السامة» بقصد التخلص من حياته، مما أدي إلي حدوث إصابته الى أودت بحياته.

وأضافت الأم في التحقيقات أن نجلها كان يعاني من مرض نفسي «اكتئاب حاد»، وكان يعالج منه بمستشفى دميرة للصحة النفسية، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأكدت أنها فوجئت اليوم بأن نجلها يعاني من حالة إعياء شديدة وقيء مستمر، وحاولت مساعدته إلا أنه علمت منه أنه تناول «حبة الغلة السامة» فنقلته إلي مستشفى شربين المركزي لإنقاذ حياته لكن توفي فور وصوله إلي المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثة.

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشورا خاصًا عن الانتحار ومن يقدمون على إنهاء حياتهم ظنًا منهم بأنه الراحة الأبدية من مشاكلهم، قائلا إن طلب الرّاحة في الانتحار وهمّ، وترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك.