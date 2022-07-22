ربة منزل تنهي حياتها بـ«حبة الغلة» في الدقهلية بعد خلافات مع زوجها

أقدمت ربة منزل شابة بمحافظة الدقهلية، اليوم، على التخلص من حياتها بتناول قرص كيماوي لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، وذلك في قرية «تلبنت» التابعة لمركز أجا، وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى، وبسؤال زوجها أكد وجود خلافات بينهما.

ورود بلاغ بوفاة ربة منزل فور وصولها مستشفى أجا

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول المدعوة «نورهان ي. م.»ـ 24 عامًا، ربة منزل، ومقيمة في قرية «تلبنت» بدائرة المركز مصابة بحالة إعياء وتوفيت بعد وصولها.

زوج الضحية: تناولت حبة الغلة لخلافات بيننا

انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبسؤال زوجها المدعو «محمد ال. ع.»ـ 31 عامًا عامل، ومقيم بذات القرية، قرر في محضر التحقيقات، أنه فوجئ بأن زوجته مصابة بحالة إعياء شديد، وعلى الفور نقلها إلى مستشفى أجا، وعلم أنها تناولت "قرص كيماوي" يُستخدم لحفظ الغلال بقصد التخلص من حياتها لوجود خلافات بينهما، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة في مدينة أجا

ومن جهة أخرى، شهدت مدينة أجا حادثًا آخر عندما لقيت ربة منزل بمحافظة الدقهلية مصرعها، اليوم، وأصيب 7 آخرون بينهم طفلان إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها وذلك ناحية مدخل مدينة أجا، أعلى كوبري أجا الجديد أمام المدرسة الثانوية الصناعية، وجرى نقلهم إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن حالة اثنين منهم خطيرة، وجرى علاج 4 منهم، وتلقوا العلاج اللازم وخرجوا من المستشفى.