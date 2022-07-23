24 شخصا يتخلصون من حياتهم في 20 يوما.. حبة الغلة البطل

قصة حب فاشلة، خلافات زوجية، أزمات نفسية، مشاكل أسرية، تراكم ديون، أسباب متعددة دفعت 24 شخصاً بينهم 17 رجلا في أعمار مختلفة، و7 سيدات، كُل على طريقته، فهنا من أطلق النيران على نفسه، وآخر تناول حبة الغلة السامة، وهناك من ألقوا بأنفسهم من أدوار مرتفعة، وآخرون شنقوا أنفسهم، وبين هذا وذاك تعددت الأسباب والطريقة والموت نهاية موحدة للجميع.

شاب ينهي حياته بـ«حبة الغلة» بالفيوم

أنهى شاب يدعى مُعاذ عادل، 22 سنة، حياته بتناول «حبة الغلة»، داخل منزله بمنطقة منشأة البكري بالحواتم بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، لمروره بأزمة نفسية، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

شاب ينهي حياته في إمبابة

تخلص شاب من حياته شنقاً، داخل منزله بمنطقة إمبابة، لإصابته باكتئاب إثر مروره بأزمة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.

مسن ينهي حياته بالقفز في مياه النيل

أنهى مُسن يدعى «علاء م. ع» في العقد السادس من العمر، حياته بالقفز في مياه نهر النيل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث جرى انتشال جثة المُسن، ونقلها إلى مشرحة زينهم.

طالب ينهي حياته شنقاً في أكتوبر

تخلص شاب من حياته، شنقاً داخل أحد الكومباوندات السكنية بأكتوبر، لمروره بأزمة نفسية إثر انفصاله عن حبيبته، وجرى نقل جثته إلى المشرحة.

شاب ينهي حياته بطلق ناري بسوهاج

أنهى شاب يدعى «حسام أ.»، 23 سنة، حياته بطلق ناري داخل منزله في قرية «قاو»، التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، حيث أطلق النار على رقبته، عقب مرور 3 أشهر فقط على زواجه، ونُقلت جثته إلى مستشفى طما المركزي.

شاب ينهي حياته بـ «حبة الغلة» بالفيوم

أقدم شاب يدعى «عمر.أ.م» 24 سنة، على التخلص من حياته، بتناول «حبة الغلة» السامة، داخل منزله بقرية أبو جنشو بنطاق مركز أبشواي بالفيوم، إثر مروره بأزمة نفسية وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

تاجر ينهي حياته بـ«حبة الغلة» بالمنوفية

وفي محافظة المنوفية، أنهى تاجر أعلاف يدعى «ك.م»، 60 سنة، حياته متناولاً «حبة الغلة» في منزله بمركز الباجور بالمنوفية، بسبب تراكم الديون عليه، حيث جرى نقله لقسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعي إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة.

سيدة تنهي حياتها بـ«حبة الغلة» بالدقهلية

أنهت سيدة تدعى «نورهان ي. م.»ـ 24 عامًا، حياتها بتناول «حبة الغلة السامة» في منزلها بقرية «تلبنت» التابعة لمركز أجا بالدقهلية، لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات زوجية، وجرى نقل جثتها لمشرحة مستشفى أجا المركزي.

صيدلانية تنهي حياتها بالقفز من الـ11

أقدمت صيدلانية في العقد الرابع من العمر، على التخلص من حياتها، بالقفز من الطابق الـ11 في منطقة العمرانية بالجيزة، إثر مرورها بأزمة نفسية عقب نشوب خلاف بينها وبين زوجة شقيقها في مدخل العقار.

سيدة تنهي حياتها بـ «حبة الغلة» بالشرقية

أنهت سيدة تدعى «أمل.م.إ» 26 سنة، حياتها بتناول «حبة الغلة»، داخل منزلها بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية لمرورها بأزمة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام.

شاب ينهي حياته شنقاً بالشرقية

وفي محافظة الشرقية أيضاً، أنهى شاب يدعى «حافظ.ص.ا»، 27 سنة، حياته، شنقاً في منزله بعزبة ثابت التابعة لقرية عمريط بمركز أبو حماد، لمروره بأزمة نفسية بسبب مشكلات أسرية، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى أبو حماد المركزي.

طالبة ثانوي تنهي حياتها بسبب الامتحانات

لم تتحمل طالبة بالصف الثاني الثانوي العام وتدعى «س.ع.ج»، فشلها في الإجابة عن أسئلة الامتحانات، فأنهت حياتها بالقفز من الطابق الرابع بمنزلها بمنطقة «المجذوب»، بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، لتسقط جثة هامدة.

ربة منزل تنهي حياتها بالقفز من الثامن

تخلصت ربة منزل تُدعى «أمنية.ح.س.أ» في العقد الرابع من العمر، من حياتها، بالقفز من الطابق الثامن بمنزلها في منطقة الوايلي، إثر بمرض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

شاب يتخلص من حياته شنقا بالأقصر

تخلص شاب يدعى «أحمد.ع.م»، 21 سنة، من حياته، شنقاً بمنزله في قرية نجع العرب بقرية الديمقراط بأرمنت جنوب محافظة الأقصر، لمروره بأزمة نفسية حادة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى حورس بأرمنت.

عامل ينهي حياته شنقاً بالإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، أنهى عامل أحذية، في العقد الرابع من العمر، حياته شنقاً، داخل المحل الخاص به بعزبة «أبو النور»، في منطقة «الكيلو 2»، بدائرة مركز الإسماعيلية، إثر نشوب خلافات بينه وبين أشقائه بسبب الميراث.

شاب يتخلص من حياته بـ«حبة الغلة» بالدقهلية

أنهى شاب يُدعى «محمد ع. م.»، 20 سنة، في العقد الثاني من العمر، حياته، بتناول «حبة الغلة» السامة، بمنزله بمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، لمروره بأزمة نفسية حادة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ميت سليل المركزي.

شاب يتخلص من حياته في الغربية

وفي محافظة الغربية، دفع رفض أسرة شاب خطبته من إحدى الفتيات التي ارتبط بها عاطفياً، ابنهما ويدعى «محمود. م. ي»، 18 سنة، للتخلص من حياته، حيث تناول أقراص مكافحة تسوس القمح، ليلقى مصرعه على الفور داخل منزله بقرية كفر يعقوب بنطاق مركز كفر الزيات.

ربة منزل تنهي حياتها بـ«حبة الغلة» بالمنوفية

أقدمت ربة منزل تدعى «م.ص.ع»، على التخلص من حياتها بتناول «حبة الغلة» السامة، لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات زوجية، تركت على إثرها منزل الزوجية وذهبت لأسرتها بالمنوفية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم المركزي.

فتاة تتخلص من حياتها في بني سويف

وفي محافظة بني سويف، أنّهت «ولاء. س. ف»، 17 سنة، عمرها بتناول «حبة الغلة» السامة، داخل منزلها بقرية كوم الرمل بمركز الفشن جنوب المحافظة، في ظروف غامضة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي.

طفل ينهي حياته شنقاً لسوء معاملة أسرتها

أنهى طفل يدعى محمد.ر.م، 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، حياته شنقاً داخل منزل أسرته في «عزبة سليم» التابعة لـ«منشأة بغداد» بنطاق مركز شرطة الفيوم، لمروره بأزمة نفسية بسبب سوء معاملة والديه له، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة.

شاب ينهي حياته بتناول الأدوية في قنا

وفي قنا، أنهى شاب يدعى «محمد .ن. س»، 37 سنة، حياته بتناول كمية كبيرة من الأدوية داخل شقته في منطقة العبابدة بمدينة قنا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وحيداً، وعُثر على جثته بعدما تحللت وتصاعدت رائحة كريهة من شقته.

شاب ينهي حياته من الدور الـ 21

أنهى شاب يبلغ من العمر 21 سنة، حياته بطريقة بشعة، في ظروف غامضة، حيث قفز من الطابق الـ 21 حيث سقط فوق سيارة وحطمها بالكامل.

شاب ينهي حياته شنقاً بمصر القديمة

أنهى شاب يدعى «محمد ح م» في العقد الرابع من العمر، حياته شنقاً داخل مخزن في منطقة مصر القديمة، فيما رصدت كاميرات المراقبة واقعة إنهاءه حياته بتلك الطريقة البشعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

موظف بنك ينهي حياته بـ «حبة الغلة»

أنهى موظف في بنك يدعى «محمد م ا»، مواليد 1991، حياته بتناول «حبة الغلة»، داخل منزله بالدرب الأحمر، لمروره بأزمة نفسية.