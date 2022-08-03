83 مليون جنيه مساهمات المجتمع المدني لتحسين مستوى الخدمات في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن المجتمع المدني يمثل شريكاً وفاعلاً محورياً في خطة المحافظة التنموية والذي دعم جهود المحافظة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، وكذا تحقيق التنمية المستدامة.

تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي

وأكد «غنيم» على أن بني سويف كانت سبّاقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي، والذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الأهلي لأول مرة على مستوى الجمهورية، بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية، لها محددات وأطر استراتيجية وتنموية ترتكز على التكامل، لتعظيم العائد من تلك الجهود على المجتمع والمواطن السويفي، وفق رؤية تنموية مشتركة.

مساهمة مؤسسات المجتمع المدني

واستعرض محافظ بني سويف خلال لقائه بمدير التعاون الدولى بالمحافظة، نهى محمد، التقرير نصف سنوي لعدد 10جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني في الفترة من يناير حتى يونيو 2022 الخاص بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني، والتي زادت عن 83 مليون جنيه خلال 6 أشهر واستهدفت المشاركة مع جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية في مجال البنية التحتيتة والمشروعات الصغيرة وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، والتي تمثلت في قروض حسنة لإقامة مشروعات وإعادة تأهيل المنازل ومساعدات مادية وغذائية ولحوم أضاحي وأكشاك ومساعدات زواج وأجهزة تعويضية وعمليات جراحية وتوصيل مرافق وغيرها.

تفاصيل مساهمة الجمعيات الأهلية في بني سويف

واستعرض التقرير مساهمات مؤسسة نهضة بني سويف خلال الفترة المذكورة عبارة عن 37 مليون و26 ألف جنيه، فيما بلغت مساهمات جمعية الأورمان 31 مليونا و511 ألف جنيه، بينما زاد إجمالي مساهمات مؤسسة مصر الخير عن 10 ملايين جنيه، في حين وصل إجمالي مساهمات مؤسسة الكرمة إلى 2 مليون و125 ألف جنيه، بالإضافة إلى مساهمة جمعية الإخلاص القبطية بأكثر من مليون جنيه، و524 ألف جنيه لجمعية طريق الخير بالفشن، و500 ألف جنيه من جمعية اكتفاء، و 510 آلاف جنيه من جمعية أيادي الخير، و330 ألف مساهمات من جمعية الشابات المسلمات، بجانب مساهمات الهيئة القبطية الإنجيلية في مجالات التوعية الصحية والبيطرية والتعليمية وغيرها.