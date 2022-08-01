الإنتاج الحربي توقع بروتوكولا مع جامعة بني سويف لدعم وتطوير الكوادر الشابة

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة بروتوكول تعاون بين قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، ومعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لجامعة بني سويف، بهدف المشاركة والتعاون بين الجانبين لدعم وتطوير الكوادر الشابة المصرية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وريادة الأعمال وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وبحضور الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف.

ووقّع على بروتوكول التعاون: المهندس عصام عبدالمعوض عدلي، رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، والدكتور أحمد محمود المصري، عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف.

تنمية وتدريب وتطوير الشباب

وأوضح الوزير مرسي، أنّ توقيع البروتوكول يأتي في إطار إيمان الجانبين بأهمية الدور الحيوي لتنمية وتدريب وتطوير الشباب والاهتمام بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدولة المصرية في المرحلة الحالية والمستقبلية، لإعداد أجيال من الخرجين المتميزين طبقا لسياسة الدولة بتمكين الشباب، وحرص الوزارة والجامعة للتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة لخلق جيل قادر على ربط العلم بالصناعة من خلال تطبيق الأفكار البحثية وتحويلها إلى واقع ملموس.

ربط البحث العلمي بالصناعة

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ مجالات عمل البروتوكول بين الجانبين ستشمل التعاون في العديد من المجالات، ومنها «التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، التعاون في مجال الدراسات الاستشارات الفنية والإدارية وتنفيذ الدورات والندوات وورش العمل المشتركة بين الجانبين، التعاون في مجال الدراسات العليا التي تقدمها جامعة بني سويف (دبلومات – ماجستير – دكتوراه)، التعاون في تنمية قدرات أعضاء التدريس بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بما يسهم في رفع قدرات المتدربين، إجراء بحوث علمية اساسية وتطبيقية انطلاقا من إيمان الجانبين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة والعمل على إطلاق جيل يمتلك طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، العمل على دعم المبادرين الجادين من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والابتكارات والاختراعات»، وغيرها من المجالات الأخرى المتعلقة بالعملية التدريبية وتبادل الخبرات.

من جانبه، أشار الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إلى أنّ معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أول معهد علمي متخصص في مصر والشرق الأوسط في تقديم برامج أكاديمية وتطبيقية في مجال تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من التخصصات، وهي: «ريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية، المحاسبة والتمويل والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إدارة مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقتصاديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

كما يمتلك المعهد خبراء متخصصين في مجالات التدريب والاستشارات، ما يمكنه من بناء جسر مزدوج بينه وبين المجتمع لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وأعرب حسن عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع قطاع التدريب، وهو أحد الكيانات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، نظرا لما تمتلكه جهاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وفنية وكوادار بشرية وتدريبية ومراكز بحثية تساعد على نجاح التعاون.

بدوره، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ التعاون يأتي في إطار التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، وهي التعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات والجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية والمحافظات والقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في المجالات المختلفة، نظرا لما تمتلكه من إمكانيات ضخمة على المستويات كافة، ما يساعد جامعة بني سويف على تقديم خدمات متطوره لدعم وتطوير الكوادر والخريجين والدارسين بالدراسات العليا في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار بكر، إلى أنّ مراسم توقيع البروتوكول، حضرها المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمد خالد زقزوق، مستشار الوزير لشؤون القطاعات الحكومية، والدكتور محمد توفيق، مساعد الوزير للسياسات المالية والإدارية، والمهندس عصام عبدالمعوض، رئيس قطاع التدريب، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.