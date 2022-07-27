محافظ بني سويف يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة الفشن

اعتمد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، المخطط التفصيلي لمدينة الفشن، والذي تم إعداده بمعرفة المكتب الاستشاري من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية، والذي من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا المجال.

ركيزة أساسية للتنمية الشاملة لمدن المحافظة

أكد المحافظ أن اعتماد المخططات التفصيلية يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في إطار الرؤية المستقبلية لمدن المحافظة، تفعيلاً لجهود الدولة في سبيل سعيها الدائم لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات واستكمال خطط التطوير والتنمية.

مخططات تفصيلية تساهم في تنظيم أعمال البناء

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المخططات التفصيلية تُسهم في تنظيم أعمال البناء وفق الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، والمهندس رامي رجب عبد الحميد مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، المهندس عبد الرؤوف عبد الفتاح مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية.