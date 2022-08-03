إنشاء 60 بيتا بدويا بقرية الوادي بطور سيناء بتكلفة 41 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الرئيس السيسي وجه بتوفير حياة كريمة لمواطني المحافظة لا سيما من أبناء البدو، وقال إن محافظة جنوب سيناء من أولى المحافظات التي نفذت مشروع حياة كريمة حيث جرى إنشاء مساكن للأهالي من بدو سيناء.

وأضاف «فودة» أن جهاز التعمير برئاسة اللواء محمود نصار قام بزيارة إلى مدينة طور سيناء وتفقد مشروعات الإسكان البدوي في قرية الجبيل والتي جرى تسليمها للمواطنين، وتعهد بإنشاء مساكن أخرى ضمن خطة الجهاز المالية للعام الحالي 2022/2023 لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

60 بيتا بدويا بقرية الوادي

قال المهندس ناجي إبراهيم مدير منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الأربعاء إنه جرى استلام الأرض الجديدة في قرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء بعد التنسيق مع اللواء هاني رضا رئيس مجلس مدينة الطور تمهيدا لإنشاء 60 بيتا بدويا.

وتابع أن المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء وجه بضرورة الانتهاء من هذه البيوت خلال عام واحد فقط من تاريخ استلام الأرض والترسيه على المقاول، موضحا أن إجمالي التكلفة لهذه البيوت الجديدة تقدر بنحو 41 مليون جنيه شاملة المرافق والبنية التحتية.

وقال إن البيت على مسطح 240 مترا وقابل للتعلية دور ثان، والبيت عبارة عن غرفتي معيشة وصالة، وحمام، ومطبخ، وحوش، ويسمح ببناء بيت آخر فوقه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

242 بيتا بدويا بالطور

وأكد المهندس ناجي ابراهيم إن جهاز تعمير سيناء نفذ في مدينة طور سيناء 242 بيتا بدويا في قريتي الجبيل والوادي، حيث جرى إنشاء 60 بيتا بدويا في قرية الوادي على مرحلتين كل مرحلة 30 بيتا وجرى الاستلام بالفعل.

وفي قرية الجبيل جرى إنشاء 182 بيتا بدويا على ثلاث مراحل منها 62 بيتا قابل لإقامة دور ثان، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء محطة صرف في قرية الجبيل بالإضافة إلى ملاعب ووحدة صحية حيث أصبحت البيوت مزودة بكل الخدمات وهو ما دعا إليه الرئيس السيسي في برنامج حياة كريمة.

تسليم عقود

قال رئيس منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء أنه جرى تسليم 30 عقد بيت بدوي في قرية الجبيل بطور سيناء الشهر الماضي بحضور المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، مشيرا إلي أن الجهاز مستمر في إقامة البيوت البدوية تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حيث يقبل العديد من أبناء البدو على الحصول على هذه البيوت.

وأضاف أن جميع البيوت البدوية تكون مزودة بكل الخدمات والمرافق ومجهزة على السكن ولا يحتاج المواطن أي مصاريف لها.