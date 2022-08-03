السيطرة على حريق في شقة بالعجوزة.. الدفع بسيارات إطفاء وفرض كردون أمني

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، حريقًا نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

حريق داخل شقة سكنية

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة العجوزة، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

السيطرة على الحريق

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين حال وجود إصابات أو حالات اختناق.

فرض كردون أمني

وتمت عملية التبريد بعد إخماد الحريق لمنع تجدد اشتعاله مرة أخرى، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.