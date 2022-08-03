أبناء «طارق طرقان» يحيون خامس ليالي المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني

يحي أبناء الفنان السوري طارق طرقان، ديما ومحمد وتالا، حفلا فنيا بالمسرح الروماني يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس الجاري، في خامس ليالي المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية بالمسرح الروماني والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من 5 إلي 10 أغسطس الجاري.

برنامج الحفل

يتضمن برنامج الحفل الذي يأتي ضمن المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني، مجموعة من أشهر الأعمال لتترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التى شكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية منها «داي الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان، أنت الأمان، ريمي، أمي كم أهواها، بابار، الرمية الملتهبة، فلة والأقزام السبعة، مغامرات حنين، سابق ولاحق، كابتن ماجد، مدينة الصفصاف، هزيم الرعد، المحقق كونان، ماوكلي، أسرار المحيط دراغون بول، ون بيس، عهد الأصدقاء وغيرها».

الفنان طارق العربى طرقان

يشار الي أن الفنان طارق العربى طرقان احد أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء ويعد من أكثر المبدعين إنتاجا فى عالم الطفل، قدم أكثر من 1500 لحن وأغنية لمكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى العديد من المهرجانات والفاعليات فى جميع ارجاء الوطن العربى.