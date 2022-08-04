سعر الدولار اليوم الخميس 4-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم قطاع عريض بمتابعة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وخاصة بعد رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أنه من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة اعتمادًا على تدفق البيانات.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر سعر الدولار في بنك مصر والأهلي والبنك التجاري الدولي اليوم الخميس 4 أغسطس وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.05 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار نحو 19.03 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.07 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، وفق تحديث البنك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل الدولار في البنك الأهلي 19.05 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك الأهل، اليوم الخميس 4 أغسطس.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.04 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجلت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 19.03 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الخميس 4 أغسطس.

سعر الدولار في المصرف المتحد

و في بنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار 19.05 جنيه للبيع و19.13 جنيه للشراء، اليوم الخميس 4 أغسطس.

ووفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» من المتوقع تداول العملة الأمريكية عند 106.99 بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وذلك وسط توقعات بالتداول عند 110.33 نقطة في غضون 12 شهرًا.