5 خطوات لتقديم تظلمات الثانوية الأزهرية.. ابدأ بالتسجيل على البوابة الإلكترونية

بدأت المناطق الأزهرية، منذ ساعات، في تلقي تظلمات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، ولمدة شهر، حتى يتسنى للطلاب الراغبين في التقدم بطعون على نتائجهم، فعل ذلك.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» خطوات تقديم تظلم الثانوية الأزهرية، وبيان من لا يحق لهم التقديم.

خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

1- التسجيل على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، من هنا.

2- تسجيل البيانات التي تشمل الاسم - رقم الجلوس - الرقم السري- الرقم القومي.

3 يمكن للطالب الراغب في تقديم تظلم تسديد الرسوم عن طريق فوري أو الفيزا، وبعدها يتسلم إيصال سداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل.

4- يتم تحديد يوم لتوجه فيه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية بالمنطقة الأزهرية التابع لها، في الفترة من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، بشرط عدم اصطحاب الهاتف المحمول.

5- يدون الطالب ملاحظاته ويسلمها للمنطقة حتى يجرى فحصها.

ثم بعد ذلك تظهر نتيجة الطعن على التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ تدوين الطالب ملاحظاته.

حالات لا يحق لها تقديم تظلم

1 ـ لا يحق تقديم تظلم على المادة التي حصل فيها الطالب على الدرجة النهائية.

2 ـ لا يحق لطلاب الثانوية الأزهرية الطعن على مواد نجح فيها خلال الأعوام الماضية.

3 ـ لا يحق تقديم تظلم على مواد صدر قرار بإلغائها من الكنترول.

4 ـ الطالب الباقي للإعادة يحق له الطعن في المواد التي امتحن فيها فقط.

رسوم تقديم تظلم الثانوية الأزهرية

يحق لطلاب الشهادة الثانوية تقديم تظلم على المادة الواحدة مقابل 100 جنيه، وعند حصوله على أي درجات إضافية يجرى استرداد المبلغ مرة أخرى.