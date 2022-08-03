يبحث الكثيرون عن رابط التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية 2022، لا سيما بعد أن أعلنت جامعة الأزهر بدء تلقي طلبات التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية 2022، لمن نجحوا في امتحانات الدور الأول في الثانوية الأزهرية ويريدون الالتحاق بكليات تشترط إجراء اختبارات القدرات لطلابها قبل الالتحاق بها، محددة الشروط وطريقة التقديم.

بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية الأزهرية

وأعلنت جامعة الأزهر عن بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية الأزهرية والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها ذلك، عبر رابط التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية 2022.

وأكدت جامعة الأزهر أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ببدء التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا على أن ينتهي يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022.

وأكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أن التسجيل لاختبارات القدرات للطلاب الذين امتحنوا اختبارات الثانوية الأزهرية والراغبين في الالتحاق بالكليات سيكون إلكترونيا من خلال موقع الجامعة الرسمي من هنا.

خطوات التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية 2022

ومن خلال رابط التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية 2022، يمكن التقدم لاختبارات القدرات بالخطوات التالية..

1. أدخل الرقم القومي وأدخل الرمز التأكيدي الموجود.

2. تأكد من أنك سددت مصروفات الاختبار حتى تتمكن من إتمام عملية التسجيل.

3. في حالة عدم سداد المصروفات الدراسية توجه إلى أقرب ماكينة فوري وقم بتسديد المصروفات.

4. طباعة طلب الالتحاق.

5. وحددت جامعة الأزهر رابط لمعرفة الكليات التي يمكنك أداء اختباراتها.

وأكدت جامعة الأزهر للطلاب: «إذا وجدت مشكلة أو صعوبة في عملية التسجيل من فضلك توجه إلى وحدة البيانات بجامعة الأزهر».

اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

واختتمت في تعليماتها عبر رابط التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية 2022: «أكمل عملية تسجيل بياناتك ثم قم بطباعة طلب الالتحاق لتقديمه إلى شئون الطلاب بالكلية، وتسديد مصروفات الإختبارات أو الكشف الطبى».