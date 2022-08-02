تظلمات الثانوية الأزهرية.. التقديم إلكتروني: احصل على الرابط

بدأت الإدارات الأزهرية تلقي طلبات تظلمات الثانوية الأزهرية، منذ أمس الإثنين، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والذي أكد على بدء تظلمات الثانوية الأزهرية منذ الأول من أغسطس ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر، «الوطن»، ترصد خطوات التقديم على تظلمات الثانوية الأزهرية، وموقع التقديم والأوراق المطلوبة له حسبما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية.

رابط تظلمات الثانوية الأزهرية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه يمكن التقدم على تظلمات الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر من هنا، مؤكدا أنه يمكن للطالب التظلم في المواد التي يشعر أنه لم يحصل على درجته فيها مقابل دفع 100 جنيه كرسوم للتظلم يتم سدادها ورفع الإيصال على الموقع.

وأوضح وكيل الأزهر أن فتح باب التقدم على تظلمات الثانوية الأزهرية يتم من أول أغسطس وحتى نهاية الشهر، مشيرا إلى أن نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية، تكون خلال 15 يوما من موعد تقديم الطلب، على أن يتم فحص طلب التظلم خلال تلك المدة.

وتابع: «وللطالب الذي حصل على درجات بعد تقديم التظلم أن يسترد الرسوم التي دفعها في حال تعديل الدرجات لصالحه، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة لمن يثبت أنه أخطأ في حق أي طالب في التصحيح».

أماكن تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية

وأشار إلى أن أماكن تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية، ستكون في 198 مكتبا، بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، مشيرا إلى أنه تم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف قد أعلن عن اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة «57.31%»، موضحا أن نسبة النجاح في القسم الأدبي بلغت«50.97%»، أما نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت «68.55%»، مشيرا إلى أن نتيجة القسمين معًا «57.31%»، مؤكدا أن نتيجة شعبة العلوم الإسلامية وصلت نسبة النجاح فيها لـ«97.2%».