جامعة جنوب الوادي تكرم الطالبة «جهاد» لحصولها على المركز الثالث عالميا في مسابقة الروبوت

كرم الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي الطالبة جهاد أحمد محمود الطالبة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، وذلك لحصولها على المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الروبوت، بمشاركة 42 دولة حول العالم، بعدد 170 متسابقاً، ورفعت طالبة الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة اسم مصر عالياً واسم جامعة جنوب الوادي في المسابقة العالمية.

شهد التكريم الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.

مكافاة مالية للطالبة المتفوقة

كان الدكتور يوسف غرباوي قد استقبل الطالبة جهاد ووالدتها وقام خلال اللقاء بتقديم مكافاة مالية للطالبة المتفوقة وأشاد بنبوغها وتفوقها، مؤكدا أنها تعد مثالاً مشرفا لطلاب الجامعة الذين يرفعون اسم جامعة جنوب الوادي.

وأكد رئيس الجامعة هذا التكريم يأتي تأكيدًا على حرص الجامعة على دعم وتشجيع الطلاب المتميزين في شتى المجالات وكافة الأنشطة والمسابقات المتنوعة، التي ترفع من قدراتهم وتساعدهم على التفوق والتميز.

وأعرب غرباوي عن سعادته وفخره بأبنائه طلاب جامعة جنوب الوادي المتميزين، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم كل من يمتلك موهبة أو يضيف جديداً يساهم في إعلاء شأن هذا الوطن الغالي.

المركز الأول في تصفيات بطولة مصر

جدير بالذكر أن الطالبة جهاد قد تأهلت للمشاركة في بطولة العالم بعد حصولها على المركز الأول في تصفيات بطولة جمهورية مصر العربية والتي أقيمت بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة في الفترة من 24-25 فبراير 2022.