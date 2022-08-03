الصين: مناوراتنا العسكرية في محيط مضيق تايوان ضرورية ومشروعة

أكدت الصين أن المناورات العسكرية التي تجريها في محيط مضيق تايوان ضرورية ومشروعة في الوقت ذاته، وفقا لما نقله موقع قناة العربية الإخبارية، منذ قليل.

مناورات عسكرية

وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت قيامها بمناورات عسكرية في 6 مناطق بحرية تحيط بجزيرة تايوان، ردا على زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة التي تراها الصين جزءا من أراضيها رغم تمتعها بحكم ذاتي.

تدريبات بالذخيرة الحية

وكتبت صحيفة جلوبال تايمز الصينية على صفحتها عبر موقع التغريدات تويتر أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيجري مناورات عسكرية تتضمن تدريبات بالذخيرة الحية، في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس حتى الأحد، لافتة إلى أن وزارة الدفاع ستجري مناورات عسكرية لمواجهة زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان.